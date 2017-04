Pese atajadas de Ochoa, Granada pierde ante el Málaga

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-19:02:34 Redacción Foto tomada de @GranadaCdeF

Pese a un par de atajadas, Guillermo Ochoa no pudo evitar una nueva derrota del Granada 2-0 ante el Málaga, y de paso el club está casi descendido con solo una leve esperanza de salvarse.



En duelo directo contra su excompañero Carlos Kameni, quien sí influyó con una atajada oportuna en el duelo celebrado en los Cármenes, Ochoa y el Granada ven cerca el descenso al sumar 20 puntos por 27 de Leganés y con 12 puntos aún por disputar.



Ochoa intervino a los minutos 7 y 33 para evitar el peligro, pero al 48’ no pudo evitar un disparo desde afuera del área enviado por Sandro, quien dio efecto al esférico al pegarle de parte interna al balón en el 1-0.



No fue la única vez que el delantero español probó fuera del área, al 80' repitió la dosis pero esta vez el balón pegó en el poste ante el asombro de la defensa.



Al final, no se quedó con las ganas de volver a festejar y al 91’, Sandro venció de nuevo a Ochoa con un disparo cruzado, a media altura, que solo hizo más vistoso el lance de Memo.



La atajada de Kameni llegó al 64’ tras un disparo potente de Krhin que en su momento pudo ser el empate.



Ahora, el Granada necesita las 12 unidades, entre ellas tres en disputa contra el Real Madrid, además de una serie de combinaciones para evitar el fracaso.



