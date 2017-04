Graban a OVNI desde la ventana de un avión

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-18:53:45 Redacción

Un nuevo video en las redes sociales parece dar cuenta de un objeto volador no identificado (OVNI), captado desde la ventana de un avión.



De acuerdo con la descripción del clip, que se encuentra en YouTube y ya suma más de medio millón de visualizaciones, los hechos ocurrieron en España.



Uno de los pasajeros de la aeronave logró documentar el extraño artefacto presuntamente alien, de forma hexagonal y es de colores oscuros.



Algunos cibernautas comenzaron a reaccionar al clip con escepticismo y señalaron que la velocidad del supuesto avión-testigo no era creíble, además de que la cámara no logra descrifrar del todo cómo es que está constituido.



“Creo que si los extraterrestres aterrizaran en la tierra, comenzaríamos la guerra contra ellos para usar su tecnología de armas para hacerse con el mundo”, comentaron otros.



Con información de El Gráfico