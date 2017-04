Difunden en Coatzacoalcos propuesta de Kumamoto

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-18:46:22 Coatzacoalcos Buscan reducir financiamiento a campañas políticas

La asociación civil “Por Un Coatzacoalcos Independiente AC” realizó este lunes la jornada nacional denominada “sin voto no hay dinero”.



Propuesta del diputado independiente de Guadalajara Pedro Kumamoto, con este movimiento busca que se genere un ahorro de más de 2 mil 300 millones de pesos al año para el financiamiento de partidos políticos, informó Rafael Mendoza integrante de la asociación.



“Todo ese dinero se queda en los partidos políticos, nosotros es que a los partidos políticos se les dé solamente el dinero o el equivalente en porcentaje a la gente que vota, porque no es justo nosotros les financiemos las campañas”, reiteró.



El ciudadano independiente Rafael Mendoza señaló que, actualmente a los políticos se les asignan 4 millones de pesos, para las campañas políticas lo que significa un gasto innecesario.



Por ello todas las organizaciones del país se reunieron para generar pláticas, paneles o mesas con la ciudadanía para discutir y comparar las 14 iniciativas de financiamiento a partidos, que se están discutiendo en el Congreso.



“El dinero no se ocupa para lo que es para que todos voten menos de un 70 u 80% del padrón electoral vota y nosotros buscamos no desperdiciar tanto dinero”, finalizó.