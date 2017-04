Exige Unánue explicación sobre recursos a diputada de Morena

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-24-20:35:49 Veracruz Juan Manuel Unánue Abascal,

El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Juan Manuel Unánue Abascal, lamentó los hechos que involucran a la diputada local con licencia, Eva Felícitas Cadena Sandoval, quien aparace en un video recibiendo fajos de billetes para apoyo de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.





Esto se dio a conocer a nivel nacional en un video documentado que circula en las redes sociales, donde se aprecia a la ex aspirante a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, recibir dinero en efectivo que suman 500 mil pesos, situación por la cual será llamada para dar una explicación al pueblo veracruzano.





“Queda demostrado que MORENA sigue repitiendo los mismos vicios que se daban antes, es vergonzoso también ver la forma en la que se conduce el equipo cercano de quien dice ser ‘la esperanza de México y Veracruz’.





“No es la primera vez que se conoce públicamente a personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador recibiendo sobornos, recordemos el caso también de René Bejarano”, detalló.





El diputado panista dejó en claro que pedirán un explicación a detalle de estos bochornosos hechos que dañan la imagen de Veracruz, por lo que no permitirán que este tipo de escándalos se vuelvan a repetir y más porque es algo con lo que “se lucha día a día” en el Estado.





Asimismo, recriminó y pide se investigue al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por dar una cara a la ciudadanía que no corresponde puesto que se dicen “ser los ‘salvadores’, ‘cero corrupción’, ‘cero mentiras’ y bueno, aquí está muy evidente, no hay dudas, por lo que exigimos que se acabe esta situación. Nosotros estaremos muy pendientes de que esto se aclare y vamos a ver cómo procede porque no puede seguir pasando”, concluyó.