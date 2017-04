En pobreza extrema, 5 millones de veracruzanos; registra entidad grave rezago en salud, educación y vivienda

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, afirmó que en el Estado más de la mitad de los más de 8 millones de habitantes viven en pobreza extrema.



La funcionaria explicó que esto significa que viven con carencias alimentarias, de educación, vivienda y salud.



Durante su mensaje con motivo de la instalación del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión en el estado, informó que según cifras Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Veracruz 5 millones de personas viven por debajo de la línea de bienestar.



Además, un millón 500 mil veracruzanos no tienen acceso a servicios de salud de ningún tipo. También se ha incrementado el hacinamiento en los últimos años, pues actualmente así viven 239 mil 349 personas, y al menos 285 mil 918 no tienen acceso a agua potable.



Resaltó que el indicador más preocupante es la carencia al acceso a la alimentación, ya que se tienen identificados a 605 mil 671 personas en esta condición.



\"Es un indicador delicado porque la encuesta que realiza Coneval en materia de alimentación son muy complicadas y depende de la semana en cada familia. Es el indicador de Coneval más variable, o que aunque está mal decirlo, es el menos confiable porque depende de muchos factores, de la percepción de cada persona\".



Sobre los servicios públicos de la vivienda, sostuvo que 142 mil 390 familias viven con piso de tierra y con muros endebles, 124 mil 467 familias.



Actualmente, 308 mil veracruzanos no tienen drenaje en sus hogares y al menos 23 mil no tienen el servicio de suministro de energía eléctrica en sus viviendas.



Rosales San Román agregó que Veracruz pasó de 2012 a 2014 del 14.3 por ciento al 17.2 por ciento de veracruzanos en pobreza extrema. Mientras que en pobreza moderada en el 2012 la entidad veracruzana pasó del 38.4 por ciento al 40.9 por ciento.



En materia de educación informó que una persona se encuentra en rezago si tiene de 3 a 15 años y no asiste a la escuela o tiene entre 16 y 33 años y no cuenta con secundaria terminada.



También aceptó que existe un rezago educativo del 25.8 por ciento en población de 3 a 5 años; el 27.4 por ciento de personas entre 16 y 33 años y el 24.7 por ciento de 37 años y más sin primaria terminada.