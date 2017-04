Atropella y mata taxista a niña de tres años en Veracruz

Una niña de apenas tres años de edad perdió la vida luego de ser arrollada por un taxi sobre la calle Luis Hidalgo Monroy, en la colonia Rafael Lucio este lunes por la tarde en la capital del estado.



Fue pasado el medio día de este lunes cuando vecinos en el lugar avisaron al número de emergencias 911 para alertarlos sobre el atropellamiento de la menor, la cual quedó tirada en el pavimento.



Paramédicos de la Cruz Roja fueron los primeros en llegar al punto, donde intentaron reanimar a la pequeña, aunque desafortunadamente sus esfuerzos fueron en vano.



Según se informó, en un descuido la pequeña intentó cruzar la avenida, pero el chofer de la unidad de alquiler no alcanzó a verla por su baja estatura y por lo tanto tampoco pudo frenar a tiempo.



Familiares de la niña no pudieron mas que atestiguar como falleció en el lugar, por lo que se dio aviso a autoridades ministeriales, las cuales arribaron momentos después para hacer las diligencias.



El taxi marcado com el número económico 8632 con sitio en Xalapa, así como su conductor identificado como Irving G.O quedaron asegurados por elementos de la Fiscalía Regional.



Mientras que el cuerpo de la niña fue llevado al Servicio Médico Forense para ser entregado a familiares, el chofer fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.