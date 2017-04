En duda video de Eva Cadena, dice suplente

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-24-18:10:09 Agua Dulce La diputada local suplente Águeda Salgado Castro, no quiso opinar casi del tema de su compañera de fórmula Eva Cadena Sandoval La diputada local por Morena y originaria de este municipio hidrómilo la maestra Águeda Salgado Castro, quien es suplente de Eva Cadena Sandoval, fue muy escueta al señalar, este lunes por la mañana, minutos después que se diera a conocer el video donde su compañera de fórmula presuntamente recibe dinero para AMLO, que en primera instancia duda de la veracidad de la grabación, pero será la misma ex diputada quien aclare el tema.



La hoy diputada y quien también asistiera al famoso mitin del 8 de abril en Las Choapas, contestó la llamada realizada por Imagen del Golfo en exclusiva para opinar sobre el tema, a pesar de que las preguntas fueron directas, la funcionaria solo alcanzo a replicar, que no iba a realizar una declaración mayor hasta que se diera una conferencia de prensa.



“A mí no me consta que el video sea real, porque no puedo opinar hasta el momento, ya que no conozco una realidad, estábamos esperando una declaración de ella, trate de comunicarme, la verdad yo no puedo hacer ninguna declaración, porque no me consta ella es la debe enfrentar la situación, en unos minutos dará la rueda de prensa el presidente del partido y la verdad me abstengo de opinar”, dijo vía telefónica la diputada local por Morena.



Por último señaló que si trato de hablar con la hoy implicada en este caso de presunta corrupción, pero no le contesto, tampoco quiso hablar si dejara la diputación ya que serán temas que se tendrán que ver con la propia Eva Cadena.