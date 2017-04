Artistas instan a Radiohead a cancelar su actuación en Israel

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-24-18:03:42 Archivo

Decenas de artistas, entre ellos Roger Waters, instaron el lunes a Radiohead a cancelar un concierto en Israel diciendo que la banda conocida por su militancia de izquierda debería unirse a los llamados de los activistas palestinos al boicot a ese país.



Los íconos ingleses del rock experimental tienen previsto tocar en Tel Aviv el 19 de julio, en el cierre de una gira que incluye los prestigiosos festivales de Coachella y Glastonbury.



Radiohead ha tocado por causas como los derechos de los tibetanos y la lucha contra el cambio climático y a beneficio de Amnistía Internacional.



"Dado que Radiohead hace campaña por la libertad de los tibetanos, nos preguntamos por qué rechazarían una petición para defender a otra gente bajo ocupación extranjera", dice la carta de la petición dirigida a la legendaria banda.



"Pidiéndoles que no actúen en Israel, los palestinos han apelado a ustedes para dar un pequeño paso ayudando a presionar a Israel para que ponga fin a su violación de los derechos básicos y el derecho internacional", agrega la misiva.



"Si algo significa hacer frente a la política de división, discriminación y odio, es estar en contra de ella en todas partes, y eso tiene que incluir lo que sucede con los palestinos todos los días", dijo.



Waters, exintegrante de Pink Floyd, ha manifestado abiertamente su postura frente a Israel desde hace mucho tiempo.



Otros firmantes fueron los escritores Alice Walker y Hari Kunzru, así como Thurston Moore, miembro de una de las bandas pioneras del rock alternativo estadounidense Sonic Youth, y Nick Seymour, del grupo australiano Crowded House.



El obispo retirado y ganador del Premio Nobel, el activista antiapartheid Desmond Tutu, también suscribió la carta.



El llamado a boicot cultural contra Israel ha tenido un éxito relativo.



Stevie Wonder, Carlos Santana y Lauryn Hill han cancelado espectáculos en Israel, pero muchos de los músicos y grupos más importantes como Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John y Bon Jovi han actuado allí en los últimos años.



Los defensores de Israel han denunciado la campaña de boicot como hipócrita, diciendo que el país ha sido blanco pese a tener una democracia mientras que algunos conocidos músicos están dispuestos a tocar en naciones con dictadura.



Radiohead no ha actuado en Israel desde el año 2000.