Piden incluir Agenda LGBT en Código Civil estatal

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-24-17:51:59 Coatzacoalcos El representante de la comunidad gay en Coatzacoalcos, insistió con la adición al Código Civil veracruzano de la llamada Agenda LGBT.

El colectivo de diversidad sexual 'Ambient Tales', pide al Gobierno del Estado que la ‘Agenda LGBT’ sea incluida dentro del Código Civil veracruzano, para garantizar los derechos de la comunidad lésbico-gay.



“En el Congreso van a haber próximamente cambios con respecto al Código Civil, y nosotros queremos ser incluidos, ya que somos completamente ignorados. Los más de 40 colectivos del Estado nos estamos organizando y queremos que nuestra ‘Agenda LGBT’ ya sea atendida”, señaló Luis Geovani Pérez, presidente del colectivo.



De acuerdo con el representante de la comunidad gay, entre las necesidades pendientes se encuentra el cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo, donde se incluye el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género y los protocolos de atención para niños y niñas trans e intersexuales.



Así como acciones para visibilizar el Día Estatal contra la Homofobia, oportunidades laborales sin discriminación para la población lésbico-gay, atención médica y psicológica inclusiva y segura para este sector, cumplimiento del ‘protocolo de atención en materia de justicia para casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género’, y la capacitación a los servidores públicos en dichos temas.



También insistió en tipificar los crímenes de odio en contra de homosexuales, tipificar los homicidios de mujeres trans como feminicidios, y la creación del Consejo Estatal contra la Discriminación, tal como lo propuso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).





LES DAN PRÓRROGAS



Pese a que tenían pactada una reunión el pasado 19 de abril, con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, hasta el momento éste no los ha recibido, presuntamente por cuestiones de trabajo.



Quien los atendió, fue la jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno, Elda Quintero, quien de inmediato les aclaró que el Gobierno del Estado no tiene recursos y hay una gran demanda de necesidades.



“Necesidades que estamos de acuerdo y que también son nuestras, como los ciudadanos veracruzanos que también somos; sin embargo, se le explicó que muchos de esos puntos no requieren mayor presupuesto más que tener una buena voluntad política, sobre todo aquello que es referente a las reformas legales”, dijo.





INSISTEN GRUPOS CONSERVADORES



Los colectivos, hicieron notar su preocupación acerca de la presión social y política que han realizado ciertos grupos conservadores-religiosos, a los cuales catalogaron como homofóbicos, pues “han intentado frenar las acciones en favor de los derechos humanos de la población LGBTTTI”.



“(Los grupos conservadores) les dicen (a los políticos) que, si generan ciertas cosas, los van a castigar con el voto, y la verdad se me hace bastante difícil creerlo, pero es la realidad que todavía estos grupos actúen de esta manera”, reclamó.



Y agregó que “ahorita estamos en una época donde tenemos que hacer a un lado las cuestiones religiosas y tener los derechos, porque todo esto ya no se trata de creencias, se trata de leyes”.