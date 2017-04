Semana santa concluyó con dos ahogados en el Sur

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-24-17:48:07 Coatzacoalcos En la zona de playa se registraron dos muertes por ahogamiento

Al concluir el periodo vacacional de semana santa en la zona sur, se reportó el ahogamiento de dos personas en las playas de Coatzacoalcos y Pajapan, mientras que los hechos violentos se recrudecieron en este fin de semana.



Durante dos semanas se llevó a cabo el operativo de sema santa 2017 del 7 al 23 de abril, donde participaron 136 elementos navales, como unidades de superficie, aéreas, y terrestres, que se encargaran de realizar patrullajes para dar seguridad a los bañistas y turistas.



Así lo dio a conocer el coordinador regional de la Secretaría de Protección Civil, quien señaló que los operativos seguirán en la zona de playa, debido a las altas temperaturas registradas se sigue teniendo la visita de bañistas.





DOS AHOGADOS



Sin embargo, la tarde del sábado de gloria un pequeño de nombre Eduardo Manuel Torres, quien desapareció frente a las aguas del Golfo de México a la altura de la pirámide en la avenida Independencia.



El menor se encontraba jugando junto a su hermana a las orillas de la playa, cuando fue jalado por el oleaje mar adentro, siendo localizada la mañana del domingo de ramos sobre la arena por personal de Protección Civil a la altura de la colonia Playa de Oro.



Otro deceso más por cuestiones de ahogamiento fue el que se registró en la comunidad de Peña Hermosa perteneciente al municipio de Pajapan, perteneciente a la zona Serrana donde un vecino del municipio de Jáltipan, murió ahogado.





SE SALVAN



Durante esta última semana se registró un total de 21 rescates en las playas y balnearios de la zona sur, donde afortunadamente se evitó ocurriera una tragedia mayor.



En estos operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Tránsito del Estado, y Seguridad Pública, quienes mantuvieron patrullajes no tan sólo en la zona de playa, si no en toda la ciudad.



La presencia de estos cuerpos de rescate se mantendrá una semana más para descartar cualquier incidente en la zona turística tan en Coatzacoalcos, Pajapan y la zona de Agua Dulce.





ACCIDENTE FATALES



Dos personas de origen chiapaneco perdieron la vida durante un aparatoso accidente en la carretera Las Choapas –Ocozocoautla, luego de chocar la camioneta donde viajaba de frente contra un autobús de la línea ADO.



Otro fatal accidente fue el que se registró en el tramo Jáltipan- Cosoleacaque a la altura de la desviación de Oteapan donde el conductor de un taxi, chocó contra un camión pesado de este aparatoso accidente, perdió la vida una mujer quien viajaba como pasajera.



Estos accidentes automovilísticos fueron los más aparatosos en la zona sur, ya que a decir de Coatzacoalcos la delegación de Tránsito no intervino en ninguna colisión donde se haya reportado alguna pérdida humana.





Sin embargo, los daños materiales registrados en las colisiones ocurridas en este puerto dejaron daños por más de un millón de pesos, así lo dio a conocer el jefe de servicios Luis de la Barrera.





SE RECRUDECE



Con todo y los operativos por la llegada de más elementos de Fuerza Civil a Coatzacoalcos y Jáltipan los hechos violentos no disminuyeron; sin embargo tuvieron un considerable incremento durante este fin de semana.



Tan sólo en este periodo vacacional se registraron más de 10 muertos violentas en los municipios de conforman en la zona sur, así como balaceras, asaltos con lujo de violencia y privaciones de la libertad entre otro delitos.