Callejas y Octavia Ortega compraban a diputados para aprobar iniciativas de Duarte, revela audio

Un audio que circula en redes sociales evidenció hechos de corrupción entre la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y diputados locales de la pasada legislatura

Xalapa - 2017-04-23

Xalapa

Juan Nicolás Callejas y Octavia Ortega, ex diputados priistas de Veracruz.



En una conversación telefónica entre la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Octavia Ortega Arteaga, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, que se reveló este viernes, se habla del dinero que recibieron los ex diputados para aprobar las iniciativas de Duarte de Ochoa.



En la plática, los funcionarios de la pasada administración en Veracruz hablan de “chocolates” para referirse al dinero público que repartieron a los legisladores.



Aunque no se detalla qué iniciativa era, Ortega Arteaga le dice a Nicolás Callejas que ya habló con el gobernador, porque algunos legisladores estaban pidiendo más dinero.



“Ya hablé con estos cabrones, les dije que se dejaran de pendejadas, que nuestro jefe es Duarte y que los chocolates que reciben de él no salían de la nada. Con la misma disposición que reciben los chocolates, que igual saquen las iniciativas”, menciona la legisladora.



Incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que él se encargaba de los diputados de casa para sacar adelante las iniciativas. “Ya están planchados”, añade Callejas Arroyo.



Con información de http://www.m-x.com.mx/2017-04-21/audio-revela-que-ex-diputados-de-veracruz-recibian-dinero-por-parte-de-javier-duarte-para-aprobar-iniciativas/



