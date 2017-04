Encuentro Social sólo busca 130 alcaldías en Veracruz

El presidente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, declaró que sólo buscarán 130 de las 212 presidencias municipales en Veracruz por el tema de equidad de género y porque hay candidatos que no quieren contender debido a los altos índices de inseguridad en el estado.



“Hay municipios acá que no se puede entrar, es complicado, todo mundo sabemos las circunstancias que están pasando en Veracruz y de repente gente que nos decía: sí vamos a ser candidatos hoy ya no van a ser candidatos. Es un estado muy contagiado por la delincuencia organizada. Hemos visto que en este estado ya hay un nuevo gobierno de una nueva sigla, de un nuevo color, pero la circunstancia de inseguridad sigue igual, sabemos que es muy poco tiempo para pedir resultados pero lo cierto es que la inseguridad sigue estando a tope”, declaró el presidente nacional del PES.



Otro de los motivos por los que Encuentro Social, además de la inseguridad y el presupuesto, no buscará abarcar toda la entidad es porque no cubriría la cuota de género que exige la ley electoral.



Flores Cervantes agregó que su partido tendrá presencia en las principales ciudades de la entidad para los próximos comicios donde habrán de renovarse las 212 presidencias municipales.



Entre las localidades donde tendrán representación se encuentran Poza Rica, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.



Para el puerto de Veracruz el candidato podría ser el ex portero de la Selección Mexicana Adolfo Ríos, mientras que para Boca del Río será la voz del estadio, Luis Hernández.



A nivel nacional para la participación del PES en el 2018 aún no definen si participarían con un candidato propio o lo harían en alianza.



Respondió que tienen acercamiento con todas las corrientes políticas a excepción del Movimiento Regeneración Nacional cuya estrategia es no hacer alianzas con partidos políticos.