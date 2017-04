Comerciante denuncia a Fuerza Civil en Orizaba por lesiones

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-23-19:44:34 Orizaba Comerciante denuncia a elementos de la Fuerza Civil por lesiones y abuso de autoridad

Uniformados de la Fuerza Civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron denunciados penalmente ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial 15, esta tarde de este domingo, por un comerciante por presunto abuso de autoridad y lesiones.



El comerciante de nombre; César ‘X’, explicó ante el Fiscal Itinerante que este sábado por la mañana salió de paseo a bordo de su camioneta y cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Veracruz, tramo Orizaba-Córdoba, se detuvo a la altura de Jalapilla para limpiar una capilla con la imagen de San Judas Tadeo.



\"Estaba quitando algunos restos de flor cuando de reojo me percaté que una patrulla iba pasando y se paró a unos metros de donde estaba., Uno de los uniformados de la Fuerza Civil me jaló de un brazo, me lo torció y otro me golpeó con el puño cerrado en varias ocasiones en el costado izquierdo, rimpiendome una de las costillas, y preguntándome sobre quién me había mandado a limpiar la capilla”, afirmó.



Señalo que el abuso de autoridad y agresiones a las que fue objeto, fueron por parte de elementos de la Fuerza Civil que viajaban en unidades oficiales con números económicos; 2656, 1028 y 1128.



“Tuve mucho miedo, uno a otro se decían ya trépalo a la ver…, me golpearon. Hasta llevarme a la parte posterior del altar para que los automovilistas no se dieran cuenta\", relato.



Puntualizó que tras varios minutos de tensión, fue liberado, no sin antes ser amenazado, por lo que ante el temor de sufrir represalias se asesoró jurídicamente y acompañado de su abogada presentó cargos en la Fiscalía Regional de Justicia.



Por lo que ya se ha iniciado un expediente al respecto, y será el fiscal, quien defina el paso a seguir para identificar a los uniformados y citarlos a declarar por las imputaciones del comerciante.