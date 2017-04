Reyna Mayte, ‘volvió a ver la luz’

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-23-19:41:06 Coatzacoalcos Mayte y su madre Celida, recuerdan los amargos momentos cuando la niña no podía ver Después de dos años de no poder ver, Reyna Mayte Martínez López de 16 años de edad, dice que su vida volvió a tener sentido.



Sentada en la sala de uno de los departamentos del fraccionamiento Santa Martha, donde los muebles escasean y una pantalla de televisión se convierte el centro de diversión del hogar, Mayte y su mamá Celida, narran como comenzó parte de esa historia.



Celida dijo que cuando la niña tenía 12 años de edad, fue detectada con diabetes infantil, enfermedad que progresó.



Cuando Mayte tenía casi 14 años y estudiaba el primer grado en la telesecundaria de la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos, comenzó a notar que su visión cada día se hacía borrosa.



Un día se dio cuenta de que ya no podía ver, pues a causa de la diabetes se le desarrollaron cataratas.



Para Celida López Torres fue un golpe terrible, ella trabaja limpiando casas y es madre soltera, dice que cada vez que veía a Mayte encerarse en el cuarto y llorar, ella lloraba a solas ante la impotencia de no poder ayudar a su hija.



“Yo me hacía fuerte frente ella, aunque para mí era muy triste, no tenía el dinero para poder operarla y no podía ayudarla”, dice Celida.



Así pasaron casi dos años, en medio de la desesperanza y el dolor, incluso cambiaron de domicilio, de la colonia Francisco Villa a Santa Martha.



“En octubre del año pasado, cuando había muchos problemas por la falta de agua aquí, llegó el señor Carlos Vasconcelos, que entonces era diputado, para ver el problema”, dijo Celida



“Ahí me le acerque a don Carlos Vasconcelos, recuerdo que Mayte estaba internada en el hospital comunitario por una apendicitis aguda, fue entonces cuando le dije del problema de mi hija”.



“Don Carlos me escuchó y semanas después que mi hija salió del hospital, gracias al señor Vasconcelos un médico la valoró y hace un poco más de tres meses la operaron de uno de sus ojos en la ciudad de México.



Sentada junto a su madre y dos de sus tres hermanitos, Mayte nos relató: “Yo estaba muy triste, no podía ver, lloraba mucho, mi vida no tenía sentido, pero gracias a Dios y al señor Carlos Vasconcelos me operaron mi ojo derecho y ya veo”, dijo Mayte.



Ahora, la jovencita está en espera de que los médicos revisen su ojo izquierdo para ver si es factible que este también sea operado, mientras tanto, planea regresar a la secundaria el próximo ciclo escolar.