Retirarían taxistas apoyo al PRI sí Mendoza Alducin no es regidor Tweet Integrantes del Bloque Veracruzano de Taxistas amagan con no apoyar al Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones, restando unos 120 mil votos en el estado, si Raúl Mendoza Alducin no es considerado para la regiduría primera en el puerto de Veracruz. Veracruz - 2017-04-23 19:39:39 - Olivia Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Integrantes del Bloque Veracruzano de Taxistas amagan con no apoyar al Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones, restando unos 120 mil votos en el estado, si Raúl Mendoza Alducin no es considerado para la regiduría primera en el puerto de Veracruz.



“Exigimos al partido que nuestro compañero Raúl Mendoza vaya considerado dentro de la regiduría primera del puerto de Veracruz. Nada más nos toman en cuenta para trabajar en las campañas pero nunca nos consideran para formar parte de la comuna de Veracruz.



“Tenemos un promedio en el estado de 120 mil votos, más nuestros representados y las familias de nuestros representados también”, declaró Martín Rivas Andrade, integrante del Bloque Veracruzano de Taxistas.



En conferencia de prensa aseguraron que si el PRI deja fuera de los beneficios de la contienda al sector estos no apoyarán en las elecciones y podrían sumarse de manera independiente a otra propuesta partidista.



El representante del Bloque Veracruzanos de Taxistas, Raúl Mendoza Alducin, precisó que están analizando si apoyan otro proyecto partidista sin abandonar las filas del tricolor.



“Sin el voto de nosotros sí pueden perder y ya se vio reflejado en las votaciones anteriores donde por cierta cantidad han quedado fuera nuestros candidatos y aún así muchos de nosotros nos hemos sumado porque somos priístas de corazón pero esta vez ya no se vale que sigan jugando con todo el pueblo y que los engañen.



“Ahorita sí estamos pensando en trabajar de forma independiente y sumarnos a lo mejor a un proyecto diferente a lo que es el partido del PRI pero nunca dejarlo”, explicó.



Los taxistas declararon que continuarán militando en el Revolucionario Institucional, sin embargo están “dolidos” de los escenarios actuales al interior del partido.







