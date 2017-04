El salario mínimo debe ser 300 pesos: CROM

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-23-17:43:06 Coatzacoalcos El secretario general del comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo Gerardo González Guzmán

El secretario general del comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo Gerardo González Guzmán, consideró que el salario mínimo que debe de tener un trabajador es de 300 pesos, para que así puedan comer decorosamente.



Sobre el salario mínimo que actualmente ronda los 80 pesos, señaló que es insuficiente y no satisface la necesidad mínima de un jefe de familia, por lo cual agregó que seguirá pugnando para que este sea mejor.



Durante el discurso que hicieron durante un evento de la CROM, lamentó la situación de desempleo que se está registrando en el sur de Veracruz, principalmente en la zona industrial.



En ese sentido informó que son 430 mil trabajadores que la CROM tiene afiliados, y en el estado de Veracruz existe un promedio de 70 mil, asegurando que la mayoría si cuenta con un empleo, pues hacen su labor con responsabilidad, y siempre llegan a un acuerdo con las empresas para que no cierren.



“Tendríamos que movernos así una especie de migración, hay empleos en algunos estados del norte, no necesariamente irnos hasta Estados Unidos, porque sabemos lo que está pasando ahí”, consideró González Guzmán, que estas son las medidas que deben de tomar los trabajadores.



Aseguró que hay algunas plantas de automóviles que se están asentando en el país, y se debería de buscar la manera de emigrar hacia donde se encuentran esos empleos, los cuales consideró si son bien remunerados.



Sostuvo que si no existan seguridad en los estados, muchos los inversionistas no invierten en estos lugares, y lo que estamos tratando es que se hagan zonas de carácter económico y se asienten empresas, con tal de que se quede estacionada esa mano de obra.



“No queremos seguir siendo un país exportador de mano de obra, porque en eso se ha convertido México, le hemos pedido al presidente Peña Nieto que en las zonas económicas se creen corredores industriales para traer inversiones a México y que puedan ayudar a reducir la tasa de desempleo”, finalizó.