Llaman en Coatzacoalcos a evitar el ‘cuting’

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-23-17:18:52 Coatzacoalcos Jóvenes buscan que no se practique el ‘cuting’, acción que puede llegar al suicidio Integrantes del grupo Fuerza Joven Universal, buscan generar consciencia y evitar que jóvenes sean víctimas de ‘cuting’, una conducta que los lleva a autolesionarse.



Rubí Areli Castro Tadeo, integrante de este agrupación, señaló que tras una análisis en la comunidad detectaron que las acciones de autolesión sí existen en Coatzacoalcos, de 50 personas entrevistadas, por lo menos 10 señalaron conocer a alguien que practica ‘cuting’.



“Analizamos y vimos que cada día según la Organización Mundial de la Salud (OMS) mueren 16 jóvenes y estuvimos entrevistando y vimos que no saben qué es, se piensan que los que hacen cuting sólo lo hacen por llamar la atención, son gritos sin voz de personas desesperadas, de personas que quieren una salida, que se sienten culpables por alguna situación”.



Por ello realizan una campaña para dar a conocer esta conducta y mostrar, a quienes pasan por esta situación, que no es una solución practicarlo.



“El cuting es la acción de auto lesionarse, no es la búsqueda del suicidio, hay jóvenes que desgraciadamente han fallecido practicando el cuting, cortándose con navajas, hay quienes se queman la piel, quienes se arañan”, dio a conocer.



“Entrevistamos a 50 personas, de las cuales 10 han conocido o tenido familiares que lo practican, son personas que padecen depresión, muchas veces jóvenes que fueron abusadas, que padecen de bullying”.



Indicó que esta práctica la realizan jóvenes a partir de los 12 años, pero también hay niños desde los 10 años que ya se autolesionan, “adolescentes, jóvenes, es algo muy común”.



Describió que quienes realizan cuting son personas que se aíslan, que buscan ocultar sus brazos o piernas, que aparecen con manchas de sangre en la ropa.



Invitó a acercarse a su agrupación en caso de necesitar ayuda, “cada domingo llevamos a cabo nuestra reunión de Fuerza Joven en avenida Miguel Hidalgo 922, donde contamos con jóvenes que han pasado estas situaciones, tenemos diferentes personas que nos apoyan”.