Chiapas empata con el Querétaro 2-2 en la Liga MX

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-21:37:06 Redacción

Jaguares de Chiapas se aferra a la permanencia en la Primera División del futbol mexicano, luego de rescatar el empate 2-2 ante Gallos Blancos de Querétaro, que complicó más las pocas aspiraciones que tenía de clasificar a liguilla de la Liga MX de fútbol.



Los goles queretanos fueron obra de Ángel Sepúlveda, al minuto 11, y del brasileño Camilo Sanvezzo, al 55, mientras el empate visitante ocurrió gracias a las anotaciones del colombiano Félix Micolta (46) y del brasileño Vanderley Dias (87), quien tenía un minuto en el campo.



Si bien nada está definido en la pelea por el no descenso, Jaguares sumó un punto para, al menos, meter presión a sus rivales directos en la tabla porcentual pues llegaron a 113 puntos en 100 partidos jugados por 112 de Monarcas y 111 de Tiburones Rojos, pero a michoacanos y jarochos aún les falta de disputar su encuentro de esta fecha 15 del Torneo Clausura 2017.



En la tabla del certamen, Gallos Blancos llegó a 16 unidades para continuar fuera de la zona de liguilla, misma a la que luce complicado ya calificar, en esta tabla los chiapanecos sumaron 15.



En una de sus últimas cartas para los dos conjuntos, en su búsqueda de objetivos en esta campaña, Gallos Blancos calificar a liguilla y Jaguares evitar el descenso, ambas escuadras se midieron en La Corregidora con el único fin de sacar el triunfo. Sin embargo, el cuadro local fue el que tomó la iniciativa y jugó más con la urgencia de Chiapas para dominar un primer tiempo y tomar ventaja de 1-0 cuando tal vez podía irse con mayor diferencia a favor.



Ángel Sepúlveda se encargó de abrir el marcador con certero cabezazo que dejó sin opciones a Moisés Muñoz, tras el centro por derecha de Jaime Gómez. Una revancha para el atacante de Querétaro que instantes antes perdonó en una jugada a bocajarro.



A la escuadra chiapaneca le costó el encuentro, poco se acercaba a la meta defendida por Tiago Volpi, pero sin duda que eso cambió tras los 15 minutos de descanso y los ajustes tácticos para comenzar a inquietar el arco rival.



Todavía no se terminaba de acomodar la gente para observar el complemento y Félix Micolta consiguió la igualada 1-1 luego de recibir un pase de Jonathan Fabbro para hacer un gran quiebre dentro del área que acabó con gran definición.



Jaguares se acordó que se juega la permanencia, lo que provocó que fuera más incisivo en la ofensiva, mas Juan Patiño cometió penal sobre Andrés Rentería, quien se fue lesionado. El cobro desde los once pasos lo cambió por gol Sanvezzo al engañar a "Moi" Muñoz.



Así que con el 2-1 en contra, Chiapas aumentó gente en ofensiva, tuvo más tiempo el balón aunque sin tener claridad en sus llegadas, mientras que en la parte baja quedó expuesto a un contragolpe del local para que se liquidara el encuentro.



En la última arma que tuvo el técnico Sergio Bueno para rescatar la igualada, entró de cambio Vanderley Dias y éste se encargó de emparejar los cartones un minuto más tarde luego de aguantar la marca de Miguel Martínez para definir ante la salida de Volpi, tras el pase filtrado de Micolta. Un 2-2 que irritó a Gallos Blancos en la recta final del choque.



Con información de http://www.informador.com.mx/deportes/2017/717834/6/jaguares-rescata-empate-contra-queretaro.htm