Reforma educativa, dictada por la OCDE: Bartlett

Para el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, la \"mal llamada\" Reforma Educativa es un fraude y un golpe de Estado.



En entrevista previa a la presentación del libro de su autoría y de Luis G. Benavides, \"El Fraude de la Reforma Educativa. Reflexión crítica\", en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) aseveró que se trata de una reforma que no contó nunca con el respaldo de la soberanía popular.



Pero aún más, acusó que se trató de una imposición de un modelo extranjero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la privatización de la educación en México.



\"Es la imposición de un modelo extranjero de la OCDE para la privatización de la educación en México. Así como el banco mundial, el Fondo Monetario Internacional, han estado presionando y haciendo proyectos para la privatización de todo, la OCDE parte de esos organismos, presentó un proyecto que Peña hizo suyo para la privatización de la educación pública en México\", abundó.



El político de izquierda apuntó que ese proyecto fue echado a andar en secreto y sin consultarlo con nadie, por lo que creyeron que podrían imponerlo con el Ejército y la policía, lo que no se logró gracias a la resistencia magisterial y de muchos otros sectores.



\"Y lo tienen ahí un poco dormido porque fueron derrotados, no pudieron imponerlo. Pero lo que nosotros decimos es que hay que reformar la constitución, hay que revocar eso y echarlo para fuera y hacer una verdadera reforma educativa para los mexicanos, no para los intereses extranjeros\".



Reiteró que la reforma constitucional y legal educativa de 2013 constituye un golpe de estado y es que explicó, éstos no solo los realizan los militares pues pueden ser también de los titulares del poder político legal, por funcionarios públicos, poderes fácticos y hasta por los poderes constituidos.



\"Lo que define al golpe de estado, no es quien lo realiza, lo determinante es que el golpe de Estado entraña la instauración de un poder por vías no constitucionales ni democráticas -sin respaldo en la soberanía popular-, con la finalidad de instaurar una nueva legalidad o práctica política contraria a los principios que fundan la Constitución\", abundó.



Durante su estancia en la capital del estado dio a conocer que han sometido a consideración del pleno del Senado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la reforma constitucional educativa a los artículos 3 y 73 fracción XXV de la Carta Magna, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, y las reformas y leyes secundarias en la materia.