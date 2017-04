Niña se estrella contra coche en calles de Veracruz

Una niña de 12 años de edad, resultó lesionada luego de que chocara su bicicleta contra un vehículo que pasaba por calles de la colonia Dos Caminos y tuvo que ser atendida por paramédicos



Lo anterior sucedió sobre la avenida Madre Selva esquina Honorio Morales, por donde viajaba un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta manejado por la señora Ángeles "N".



De acuerdo a testigos en el lugar, la pequeña de 12 años de edad circulaba en su bicicleta sobre la otra calle, cuando de pronto perdió el control debido a la velocidad en que iba.



Fui así que no logró frenar y terminó por impactarse contra el vehículo de la señora, por lo que salió proyectada hacia el pavimento y vecinos en el lugar se aproximaron a ayudarla.



De esta manera, quienes ayudaron a la pequeña dieron aviso al número de emergencias para solicitar la presencia de socorristas, ya que la víctima quedó con algunos golpes en el cuerpo.



Paramédicos de la cruz roja arribaron minutos más tarde y le brindaron los primeros auxilios a la agraviada, la cual no requirió ser trasladada a un hospital ya que las lesiones no eran de consideración.