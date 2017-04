Recurren MAYL y EPN a golpear desde Veracruz a AMLO porque ya no pueden pararlo para las presidenciales en 2018: Bartlett

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-21:08:55 Xalapa El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, aseveró que el gobernador Miguel Ángel Yunes, busca congraciarse con el Presidente Enrique Peña Nieto atacando a Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, aseveró que el gobernador Miguel Ángel Yunes, desesperado, busca congraciarse con el presidente Enrique Peña Nieto atacando a Andrés Manuel López Obrador y ligándolo con Javier Duarte, de cara a la próxima elección presidencial. Sin embargo, dijo que \"no hay quien le gane\" al líder nacional de Morena.



Insistió en que Yunes Linares está haciendo su tarea de canalla para quedar bien "con aquellos", dijo refiriéndose al gobierno Federal.



En entrevista para Imagen del Golfo, refirió que por esa razón, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, está \"inventando\" que recibió dinero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa \"porque está desesperado\".



\"Pero no sé hasta dónde ya sea el momento aquí, en las municipales. Están usando a ese personaje (Duarte de Ochoa). El hecho es que están desesperados todos, empezando por (Miguel Ángel) Yunes aquí para ver cómo puede atacar a López Obrador y ganar el premio de Peña de que lo ataca\".



Refirió que ni en Veracruz, ni en el Estado de México podrán contra Manuel López Obrador, pues \"va a arrasar en las elecciones\".



\"Lleva tres elecciones, esta es la tercera, ya no le hacen nada, nadie lo cree. Su vida es tan clara, su posición personal es tan clara, transparente que no le pueden inventar nada, después de tres campañas ¿qué van a decir?, que se robó el dinero de dónde o que vive como un rey, en dónde, si no ha dejado de estar con los mexicanos, pueblo con pueblo, no van a poder\".



Finalmente consideró que la detención del exmandatario Javier Duarte de Ochoa, es una farsa de Enrique Peña Nieto, quien agregó, \"debería estar en la cárcel, Peña Nieto es un farsante, el primer corrupto es él\".



En entrevista previa a la presentación del libro de su autoría y de Luis G. Benavides, \"El Fraude de la Reforma Educativa. Reflexión crítica\", en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) agregó: \"¿Por qué están todos contra él?, porque les va a ganar, no pueden detenerlo otra vez, ya hicieron dos fraudes, esta vez ya no van a poder, está adelantadísimo en el país\".



Apuntó que es el candidato con \"mucha mayor ventaja\" por lo que no hay quien le gane.



\"No hay quien le gane. Por eso está inventando el gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares), que le dio dinero Duarte, nadie cree eso, están desesperados porque van a perder\".



El senador sostuvo que en las próximas elecciones en Veracruz, seguramente habrá un gran avance del partido Movimiento de Regeneración Nacional en la preferencia del electorado veracruzano.