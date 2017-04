No mejora atención médica de Pemex en Nanchital Tweet El servicio médico que brinda el hospital de Pemex de Nanchital para los trabajadores petroleros activos y jubilados de la Sección 11, simplemente no mejora, pese a que constantemente manifiestan sus quejas derivado que esta carece de medicamentos, equipo médico, así como el trato no es el mejor Nanchital - 2017-04-22 17:27:22 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-17:28:04 Nanchital La atención medica no mejora en el hospital de Pemex El servicio médico que brinda el hospital de Pemex de Nanchital para los trabajadores petroleros activos y jubilados de la Sección 11, simplemente no mejora, pese a que constantemente manifiestan sus quejas derivado que esta carece de medicamentos, equipo médico, así como el trato no es el mejor.



Acerca de esto el presidente del departamento de jubilados, Simeón Rosaldo Cordero explicó que es una situación de la que están muy al pendiente, además que esto no es un problema exclusivo de Nanchital, sino en todo el país.



Indicó que ante la inconformidad de los derechohabientes, quienes señalan que no encuentran el servicio adecuado en la clínica, han puesto en marcha distintas medidas para contrarrestar la problemática, dando las facilidades a sus representados para que puedan adquirir sus medicamentos, dándose el tiempo necesario en lo que Pemex les reembolsa el dinero gastado.



El departamento de jubilados de esta ciudad cuenta con poco más de 4 mil agremiados, de los cuales la mayoría presenta problemas de salud como diabetes, hipertensión entre otros padecimientos, siendo necesario el consumo de fármacos para su control.



Sin embargo ante la falta de estos en la clínica, los socios del departamento atraviesan por una serie de problemas para adquirirlos por su cuenta, siendo en este momento en donde interviene el apoyo de Rosaldo Cordero al otorgarles prestamos con facilidades de pagos.



El presidente del departamento de los jubilados de esta ciudad, agregó que seguirán insistiendo ante las autoridades superiores para que se ponga fin a esta problemática con la que sus representados, desde tiempo atrás están resultando afectados. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

