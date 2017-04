Cobros excesivos en la Cruz Roja de Nanchital Tweet El mal trato y algunos abusos al momento de brindar servicio, han sido factor para que muchas personas desistan de brindar apoyo a la benemérita Cruz Roja de esta ciudad, muestra de ello el cobro excesivo del que fue víctima un trabajador del volante, que recurrió para buscar atención el lugar Nanchital - 2017-04-22 17:21:37 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-17:22:29 Nanchital El mal trato y cobros excesivos, han sido factor para que muchas personas desistan de brindar apoyo a la benemérita Cruz Roja de Nanchital. El mal trato y algunos abusos al momento de brindar servicio, han sido factor para que muchas personas desistan de brindar apoyo a la benemérita Cruz Roja de esta ciudad, muestra de ello el cobro excesivo del que fue víctima un trabajador del volante, que recurrió para buscar atención el lugar.



El ruletero quien pidió se omitiera su nombre, narró que al acudir a este lugar el personal le cobró 400 pesos por la aplicación de suero y otras pequeñas atenciones médicas, cantidad que dijo le pareció excesiva, sobre todo al recordar que la institución brinda un servicio altruista, pero últimamente se ha convertido en todo un negocio.



Indicó que esta es la segunda ocasión que sufre un abuso de este tipo en el lugar del que está al frente Ángela Facundo Cabañas, de quien dijo es necesario intervenga para que este tipo de situaciones dejen de presentarse.



Así también han surgido versiones que existen cobros elevados por brindar el servicio con alguna ambulancia, lo cual mantiene en descontento a la población.



El quejoso señaló que si los responsables no han dado cabida para que se realicen este tipo de cobros tan elevados, deben poner orden, ya que existe una importante cantidad de personas de escasos recursos que requieren atención medica, quienes como en su caso les resulta contraproducente acudir a este lugar al cobrarles cantidades excesivas.



Los problemas que han detonado en el interior de la benemérita han provocado que gran parte de la población se niegue a contribuir en las colectas, muestra de esto que durante el año pasado no alcanzaran la meta trazada, además que corre el riesgo que durante este año suceda algo similar. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

