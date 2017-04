Sigue Transporte Público de Tuxpan con operativos

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-17:00:18 Tuxpan La dirección de Transporte Público del Estado en Tuxpan continúa con los operativos para detectar a unidades que no cuenten con concesiones. La dirección de Transporte Público del Estado en Tuxpan continúa con los operativos para detectar las unidades que prestan el servicio de taxi que no cuentan las concesiones debidamente autorizadas, que no cuentan con la documentación requerida o bien que tienen vencido las licencias, como en algunos casos se han tenido.



Tal como lo ha señalado el titular de esta área estatal en Tuxpan, Roberto Sánchez Willy, con los operativos que se han venido realizando se ha logrado detectar a esta cantidad de vehículos que ostentan concesiones que no han sido autorizadas, así como las que no cuentan con permisos.



Apuntó que en Tuxpan son un total de 867 unidades de Transporte Público debidamente registradas que circulan diariamente, sin embargo, hay quienes también están registrados directamente en la ciudad de Xalapa, por lo que la cifra podría ser mayor.



Aunado a estas detenciones, se prevé que a través del reordenamiento vehicular que se efectuará otro tipo de revisiones se pongan en marcha, como lo es el modelo de los vehículos, si aún pueden prestar el servicio dado a sus condiciones y que cumplan con los requerimientos que hace la autoridad.



Aceptó la urgencia que existe de verificar las condiciones del transporte público en la ciudad, sobre todo porque los vehículos que son utilizados para prestar el servicio de taxi solo pueden tener una antigüedad máxima de ocho años para prestar el servicio, mientras que para los microbuses es de 15 años, lo que en algunos ya venció.