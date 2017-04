Presentan periodistas veracruzanos carencias en empresas de trabajo, señala la CEAPP Tweet Falta de seguridad social, salarios por debajo de lo marcado como profesional y carencia de prestaciones es el panorama que prevalece en la procesión periodística, donde muchas empresas no cumplen con sus obligaciones patronales, señalaron integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Orizaba - 2017-04-22 16:52:50 - Nora Gabriela Lira / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Nora Lira/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-22-16:53:31 Redacción Falta de seguridad social, salarios por debajo de lo marcado como profesional y carencia de prestaciones es el panorama que prevalece en la procesión periodística, donde muchas empresas no cumplen con sus obligaciones patronales, señalaron integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Falta de seguridad social, salarios por debajo de lo marcado como profesional y carencia de prestaciones es el panorama que prevalece en la procesión periodística, donde muchas empresas no cumplen con sus obligaciones patronales, señalaron integrantes de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).



