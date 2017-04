Pide Mireles no rajarse a quienes luchan por su libertad

Desde el Cefereso número 4 “El Rincón”, de Tepic, Nayarit, el exvocero de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, mandó un mensaje en audio a sus amigos.



Mireles pidió tener confianza en la defensa que lleva su caso, que es encabezada por Ignacio Mendoza Jiménez, y les agradeció por todo su apoyo.



Agradeció, también a “Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; a Miguel Antúnez, a Miguel Moncada, a mi abogado Ignacio Mendoza y a su equipo de trabajo. Sabemos lo difícil para ellos lograr mi liberación”.



“Los invito a que le echen ganas, a que no se rajen, yo estoy aguantando. Ése es mi saludo, un fuerte abrazo y un fraternal saludo a todos”, enfatizó el exlider de las autodefensas.



Mireles, quien está bajo proceso penal por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, admitió que es difícil que lo dejen libre, pero les pidió que sigan luchando, porque él tiene “fe y confianza” de que pronto saldrá libre.



Mireles fue detenido en junio de 2014 en la costa michoacana.



Desde el año pasado está en búsqueda de su traslado a Michoacán, pero no se ha concretado pese a que la Secretaría de Gobernación ya dio su aprobación, pero según el gobierno estatal, no se ha dado “luz verde” desde las instancias federales para concretar dicha autorización y ubicar a Mireles en el Cereso David Franco Rodríguez, mejor conocido como “Mil Cumbres”.