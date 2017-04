Aumenta EU presión sobre el FMI y el Banco Mundial

El gobierno estadounidense de Donald Trump manifestó el viernes su oposición al proyecto del Banco Mundial de aumentar su capital para reforzar su capacidad de crédito y exhortó al FMI a mejorar su vigilancia de los "desequilibrios" económicos.



Desafiado por la competencia de nuevos actores económicos, el Banco Mundial defiende desde hace varios meses la necesidad de un aumento de sus recursos para mejorar sus posibilidades de ayuda a los países más pobres y financiar la expansión económica de gigantes económicos como China o India.



"Pensamos que un aumento de capital es necesario si queremos responder a las aspiraciones de numerosos países", reafirmó el jueves el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, al abrir en Washington las asambleas anuales del Banco y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Estados Unidos, primer accionista del Banco Mundial, se opuso a esa demanda. En un comunicado publicado al cierre de estas reuniones, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, estimó que este debate "no es necesario ni realista".



"Pensamos que se puede hacer más para optimizar el balance financiero del Banco Mundial y evitar una rápida caída de sus préstamos", dijo, y reclamó a la institución multilateral concentrarse en mayor medida sobre "los resultados" de sus proyectos de desarrollo y en "garantizar una real eficacia" de los mismos.



En otro comunicado, Mnuchin exhortó al FMI a adoptar una "manera más robusta" de vigilar los desequilibrios económicos que contribuyen, según afirmó, a difundir la impresión de que el sistema financiero "no beneficia a todo el mundo".



"Ello debe incluir un análisis sólido de la política de tasas de cambio de los países y de los desequilibrios exteriores", señaló.



El gobierno de Trump pretende reducir los déficits comerciales de Estados Unidos respecto a países como China o Alemania.



"De acuerdo a nuestro análisis, tanto los grandes excedentes comerciales como los grandes déficit comerciales no contribuyen a un sistema comercial libre y equitativo", dijo Mnuchin.