Replica PAN documento sobre campaña negra contra Morena

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-21-21:18:34 Veracruz

Mediante una carta, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José De Jesús Mancha Alarcón tachó como falso el documento donde se señala que el partido utiliza la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa como estrategia política.



Mancha Alarcón destaca que el Comité Nacional del PAN nunca envió dicho documento, además de subrayar que este presenta faltas ortográficas y la presencia de sellos oficiales.



Señaló que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) utilizó el documento en respuesta al señalamiento hecho por Acción Nacional donde afirmaban que Andrés Manuel López Obrador tuvo acuerdos con el hoy detenido Javier Duarte de Ochoa antes y durante el proceso electoral del 2016.



''Durante la campaña del 2016, los candidatos de Morena no tocaron 'ni con el pétalo de una rosa' al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa no obstante la crisis económica- financiera-humanitaria que ya era escándalo nacional. Cuando el diputado García aludió a la corrupción imperante, lo hizo por presión social y de nuestro partido'', indica el escrito.



El documento describe que tras la captura de Javier Duarte, López Obrador calificó al ex gobernador como un 'chivo expiatorio' en su cuenta de Twitter.



Destacó que Veracruz no está para guerras sucias, ya que enfrenta serios problemas financieros heredados por la administración anterior.



'¿Acaso el partido de Morena ha hecho referencia a ello? Sus representantes están más preocupados por posicionar a López Obrador rumbo al 2018 que en exigir que se tomen todas las previsiones necesarias para evitar que Javier Duarte encuentre un resquicio legal por el cual escapar a la ley y a la justicia', finaliza.