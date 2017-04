MAYL entrega a UV más recursos: Rectora

Aunque no existe un presupuesto oficial por parte del gobierno del Estado para este 2017, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares está entregando más recursos a la Universidad Veracruzana que lo que se estableció en el proyecto de egresos del actual ejercicio.



Al respecto, durante la inauguración de la XXIV Feria del Libro Universitario la rectora de la Casa de Estudios, Sara Ladrón de Guevara González, reconoció que desconocen qué presupuesto se les asignarán en el subsidio estatal, aunque se prometió que sería el 2.58 por ciento del presupuesto general de la entidad.



Hay que mencionar que el pasado 31 de marzo el mandatario informó a la Legislatura que se aplicaría el presupuesto avalado en el mes de diciembre y que, conforme avance el año, se le realizarían las adecuaciones necesarias.



Dicho proyecto entregaba a la UV 2 mil 117 millones 834 mil 280 pesos para este 2017. No obstante, la rectora confirmó que se les están entregando más recursos en el subsidio estatal que lo que correspondería a ese monto.



“No se ha publicado un nuevo presupuesto, se está manejado el presupuesto que se presentó todavía en la administración anterior, pero el gobernador se ha comprometido a que va a ser mayor el de la Universidad.



“Él lo ha dicho públicamente, de hecho nos están entregando lo que correspondería mensualmente a más de lo que está publicado en la Gaceta, pero tendríamos que pronunciarnos (sobre el tema) a partir de que haya un nuevo presupuesto que sea oficial”.



En ese sentido, la rectora recordó que en febrero la actual LXIV Legislatura realizó una modificación a los recursos etiquetados para este año a través de un punto de acuerdo en que se exhortó al gobierno a entregar este año el 2.58 del presupuesto estatal, unos 2 mil 600 millones de pesos.



Además, los legisladores establecieron que dicho monto se irá incrementando paulatinamente hasta llegar al 4 por ciento en el año 2023, iniciativa que requiere ser avalada en un segundo periodo ordinario por parte de la actual Legislatura.



Ladrón de Guevara González reiteró que a la fecha la institución a su cargo cuenta con el apoyo tanto del Estado como de la Federación, aunque se tiene que esperar a que el Ejecutivo haga oficial el presupuesto del actual ejercicio.



“Para este año el punto de acuerdo fue el 2.58 por ciento, que es más de lo que está publicado en la Gaceta, pero no ha habido una publicación de un nuevo presupuesto que nos aclare si es este monto el que nos están otorgando a la fecha”, manifestó.