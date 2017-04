Lamentan que jarochos no celebren aniversario de Cabildo

En el marco de la celebración del 498 aniversario de la fundación del Cabildo de Veracruz, Concepción Díaz Cházaro, directora del Archivo Histórico Municipal lamentó que los veracruzanos no le den la importancia que realmente tiene esta celebración, por el escaso conocimiento que hay de la historia local.



“No creo que sea mucho el conocimiento que tienen los veracruzanos sobre su historia local, porque desafortunadamente nos han hablado, que es sumamente importante, de la Independencia de México, de la Revolución y del último emperador azteca, pero realmente la historia local no está muy difundida.



Además reconoció que lo que se conoce de la historia de Veracruz no está actualizado, no es de las últimas fuentes que ha habido, porque hay muchos investigadores que en la actualidad se han dedicado a investigar mucho más.



“En los últimos años ha recobrado importancia el origen de la historia de México desde el puerto de Veracruz, hay muy buenos libros ahorita, y no es tan simple como nos lo pintaban, creo que vale la pena que la gente conozca la historia, para que de aquí a dos años que se cumplan los 500 años, pues gente tenga conciencia de su historia”, señaló la también Cronista de la Ciudad.



La Fundación del Cabildo



Aseveró que lo más importante de este episodio de la historia de Veracruz es la fundación del Cabildo hace 498 años por Hernán Cortés.



“El Cabildo fundado hace 498 años por Hernán Cortés, es el hecho más importante, en donde al mismo tiempo Cortés renuncia como el que trae a cargo la expedición y ya una vez formado el Cabildo, del que Diego de Godoy, el escribano,va a tomar registro, estos ediles van a llamarlo justicia mayor”, expuso.



Aseguró que el Cabildo que es la cédula de gobierno y que hoy se ha convertido en el municipio, ya que el presidente municipal actual es igualmente el alcalde de ese cabildo, el cual aún se conserva y es el que se tiene en la ciudad, que esla casa del cabildo, hoy conocido como palacio municipal.





En Veracruz el primer Cabildo



“El cabildo se funda en estas tierras, que todavía no eran Veracruz, en las playas de Chalchihuecan, frente al islote de San Juan de Ulúa, el día no lo conocemos, pero si hay registro de que fue aquí”, aseguró la especialista.



Explicó que una vez que ya está el Cabildo integrado, entonces van a estar un tiempo mientras se consolida todo como van a trabajar para ir hacia la conquista de la gran Tenochtitlán.



“Ellos desembarcan un viernes santo de 1519 y para el 13 de agosto de 1521 ya había caído la gran Tenochtitlán, entonces solamente les llevó dos años y unos cuantos meses lograr la conquista de la capital del imperio azteca”, refirió.



“Quiero mucho a mi tierra y ojalá que todos se interesen por conocer un poco más de estos hechos, en el archivo histórico de la ciudad de Veracruz, en Landero y Cos esquina Esteban Morales, se les puede atender de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes”, externó.