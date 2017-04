Ataques es por temor de los adversarios: Morena

Los ataques contra Morena obedecen al crecimiento del instituto político y el temor de los adversarios, señaló Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal.



No descartó que continúen las descalificaciones a nivel estatal y nacional como ocurrió en el municipio de Coatzacoalcos donde PAN, PRI y otros organismos señalaron a representantes del instituto.



Además que se les vincule con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa para desprestigiarlos de cara a las elecciones de este año y de 2018 cuando se renueve la Presidencia de la República.



“Queda claro que son todos contra Morena, ya lo habíamos anunciado que somos los únicos que no somos parte del régimen. Es una campaña nacional instrumentada desde Peña Nieto. En el caso de Veracruz pusieron a Yunes a encabezar esta ofensiva”.



Atribuyó el hecho al crecimiento que tiene Morena desde su primera participación en elecciones y el temor de que gane más posiciones en los comicios de este año.



Huerta Ladrón de Guevara afirmó que Morena se encuentra listo para contender en las elecciones del 4 de junio donde seguramente ganaran un importante número de alcaldías.



TAREK



Por otro lado mencionó que el amparo interpuesto por el diputado federal Tarek Abdalá Saad por las acusaciones que enfrenta es parte de una serie de recursos que comenzarán a interponer exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por complicidad en actos de corrupción.



El dirigente estatal de Morena recordó que desde la pasada legislatura federal solicitaron procesos de desafuero y juicio político contra el exmandatario veracruzano debido a los abusos cometidos durante el anterior período.



Lamentó que se permitiera a exfuncionarios duartistas recurrir al fuero en pasadas elecciones por lo que deberá hacerse un adecuado trabajo de investigación para concretarles juicios de procedencia.



“El Morena fue claro mucho antes del proceso electoral cuando llevamos a juicio político a Duarte en la cámara Federal. Era con él y toda la pandilla que gobernó con él y muchos se amparan en el fuero constitucional para no rendir cuentas. Los últimos agarraron fuero en las diputaciones locales”.