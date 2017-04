Rinde declaración golpeador en Veracruz

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-21-19:49:55 Veracruz Acusado por presuntamente haber maltratado tanto física como emocional mente a su ex pareja, fue trasladado a rendir su declaración preparatoria en el señor Jorge C. N. Acusado por presuntamente haber maltratado tanto física como emocional mente a su ex pareja, fue trasladado a rendir su declaración preparatoria en el señor Jorge C. N.



La mañana de este viernes, el señalado fue llevado ante el juzgado primero de primera instancia de esta ciudad para que responda conforme a derecho por el delito de violencia familiar en su contra.



Tras ser internado en el Centro de detención de las 72 horas, le fueron leídos los cargos dentro de la causa penal con número 26/2017 radicada en el mencionado tribunal.



La denuncia en su contra fue interpuesta por la señora Jessica Balcácer ante la fiscalía especializada en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y la familia de esta ciudad.



De acuerdo a la agraviada, señaló que vivió junto al imputado durante cinco años en los cuales no se cansó de darle una mala vida con agresiones verbales que llegaron hasta lo físico.



Ante tales hechos, ella decidió acudir ante las autoridades para denunciarlo además de irse de la casa junto con sus hijos para evitar futuras y posibles represalias de su parte.



Ante el banquillo de los acusados, Carranza Navarrete negó las acusaciones en su contra y afirmó que es ella quien no le permite ver a sus hijos desde hace mucho tiempo por otras cuestiones.



Por último, decidió acogerse a los beneficios del artículo 20 constitucional y para evitar declarar o ser interrogado por la fiscal adscrita.