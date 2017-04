Delincuencia acecha a taxistas de Acayucan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-21-18:45:04 Acayucan En lo que va del año, decenas de taxistas han sido víctimas de robo de pertenencias, dinero y hasta de las unidades de alquiler.

Aunque no todos denuncian, en lo que va del año al menos veinte taxistas han sido víctimas de robo con violencia ya sea desde sus pertenencias, dinero o de las unidades motrices; el más reciente hurto le ocurrió al conductor de la unidad de alquiler 1361, localizado amarrado de pies y manos.



De acuerdo a fuentes policíacas, en lo que va del año, decenas de taxistas han sido víctimas del hampa, sin embargo, no todos deciden denunciar.



“Van desde robos de pertenencias, hasta el robo de la unidad. Nosotros como ruleteros estamos cien por ciento vulnerables, la mayoría de los delincuentes se hacen pasar por simples pasajeros y ya en despoblado aprovechan para consumar el atraco”, dijo el conductor de un taxi del municipio de Acayucan, quien pidió el anonimato por temor a represalias.



Tan sólo entre marzo y abril, dos ruleteros sufrieron el robo de su unidad de alquiler con violencia, los dejaron abandonados y atados. Uno de ellos el conductor de la unidad 1194 de Acayucan y el del 1361 de Acayucan, ocurrido en días pasados.



“La verdad, los taxistas prefieren no denunciar ante la autoridad competente, porque realmente es una pérdida de tiempo”, agregó el ruletero que se encontraba este viernes en las oficinas de Transporte Público.