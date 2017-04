Ganaderos se arman contra el crimen en el Sur

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-21-18:39:35 Jesús Carranza En Las Choapas, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Minatitlán y Jesús Carranza, ha funcionado la estrategia de seguridad ciudadana.

Para hacer frente a los secuestros, abigeato y otros delitos, es decir al clima de inseguridad imperante que ha impuesto el crimen, grupos de ganaderos de cuando menos cinco municipios se organizaron para formar grupos de autovigilancia, incluso con el uso de armas de fuego, reconoció el presidente de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz (UGRSV), Jacob Abel Velasco Casarrubias, sin embargo, rechazó la existencia de autodefensas.



Entrevistado en sus oficinas del moderno edificio de la UGRSV ubicado en las afueras de esta ciudad, el líder de más 30 mil productores pecuarios señaló que la formación de estos grupos de autovigilancia en los municipios de Las Choapas, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Minatitlán y Jesús Carranza, se debe a la falta de confianza en las corporaciones policíacas estatales y municipales, así como en las autoridades de procuración e impartición de justicia del estado.





FUNCIONA LA AUTOVIGILANCIA



Estimó que esta estrategia de seguridad ciudadana ha funcionado al narrar que “en Minatitlán, los abigeos se robaron un ganado y los agraviados supieron en dónde estaban sus animales y se juntaron todos los grupos, alrededor de 300 personas, y recuperaron el ganado”.





MUCHOS SECUESTROS



Dijo que desconoce el número de agremiados que han sido víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad y abigeato, pero estimó que son “muchos secuestros de mucha gente, que ni siquiera se imagina uno, que nunca denunció nada. Ya no hay confianza en las policías y en la fiscalía, por eso no hay denuncias”.





PAGO DE RESCATE



“Secuestraron hace unos días en Minatitlán a un ganadero, por cuyo rescate se tuvo que pagar más de un millón de pesos y para ello tuvieron que vender parte del ganado. No vemos justo que secuestren a gente para quitarle todo lo que ha trabajado durante tantos años”, expresó.





POLICÍA PIDE MOCHADA



Narró que en días pasados le comentaban funcionarios en la ciudad de Xalapa que no había ninguna denuncia por abigeato, a lo que él les contestó: “Los agraviados no quieren denunciar, porque en primer lugar llegan elementos de la Policía Estatal y lo primero que piden es dinero para la gasolina, para las llantas, para moverse, entonces sale más caro el caldo que las albóndigas”, señaló.



“Ahora si llegan a detener el ganado, lo meten a un corral de descanso, ahí lo dejan tres o cuatro meses, entonces te cuesta lo mismo pagar el alquiler del corral que dejarla perder”.





CAMBIO DE RAÍZ



En opinión del ganadero de origen guerrerense, para recuperar la confianza en las policías y en dependencias de procuración e impartición de justicia, se necesita ir a la raíz y cambiar todas estas estructuras del área de seguridad y justicia en las que impera la corrupción al más alto nivel.