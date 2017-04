Garantiza EPN combatir impunidad en Veracruz

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, garantizó al gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares que habrá de acompañarlo en los esfuerzos para combatir la impunidad en Veracruz.



Desde el micrófono durante su discurso en el marco de la ceremonia conmemorativa a la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y Jura de Bandera de los cadetes del primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, Peña Nieto destacó esta estrategia como una forma de garantizar la paz a la sociedad mexicana.



Tras la aprehensión en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el presidente de México visitó la entidad veracruzana.



Durante el mensaje de bienvenida, Enrique Peña Nieto, hizo extensiva su solidaridad con el gobernador de Veracruz en el combate a la impunidad.



“Señor gobernador del estado de Veracruz, agradecemos su hospitalidad y esta ocasión es también para reafirmar lo que en otros espacios que hemos encabezado juntos le he compartido: el Gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habremos de hacer con este estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad para crear condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana”, indicó.



El mensaje fue refrendado más adelante en una breve entrevista a los medios de comunicación donde enfatizó que todas las áreas del Gobierno Federal están comprometidas para abatir la ilegalidad.



“Tenemos siempre la instrucción como Gobierno de la República, como Gobierno Federal, de sumar esfuerzos en todas las asignaturas y yo creo que una que claramente he señalado el día de hoy es el combate a la impunidad y creo que es una tarea en la que todos los órdenes de gobierno estamos comprometidos”, enfatizó.

El presidente de México asistió a la Jura de Bandera de 168 cadetes de primer año de la Escuela Naval Militar con sede en la localidad de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz, de los cuales 140 son hombres y 28 mujeres que cursan las carreras de: Ingeniero en Ciencias Navales, Ingeniero en Ciencias Aeronavales, Ingeniero Mecánico Naval, Electrónica y Comunicaciones Navales, Ingeniero Hidrógrafo y Licenciado en Logística Naval; además de otros 68 alumnos de la Escuela Médico Naval.



El presidente de México también realizó el pase de lista a los cadetes que defendieron a la Patria en la gesta heroica del 21 de abril de 1914 en el puerto de Veracruz.