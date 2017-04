Rescatan a niño en Coatza; deambulaba en la playa

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-21-18:24:48 Coatzacoalcos Un menor de 4 años, fue resguardado por el DIF, luego de que escapara de su casa.

Un menor de apenas 4 años de edad, fue rescatado por un taxista y resguardado por el DIF municipal de Coatzacoalcos; el infante deambulaba solo por el malecón costero, tras haber escapado de su casa.



Fue alrededor de las 07:00 horas de este viernes, cuando el padre del pequeño Alexis Eduardo salió de su domicilio, ubicado en la colonia Punta del Mar, rumbo a su centro de labores.



El niño aprovechó que su padre abría la puerta, para salir a jugar a la playa; sin embargo, no avisó a su madre, quien se percató de su ausencia minutos más tarde.



“Él abrió la puerta, que siempre está con seguro; a los pocos minutos él se salió y cuando pregunté, me dijeron que lo habían visto por el malecón caminando (…) nada más nos avisaron que ya estaba aquí (en el DIF)”, relató consternada Margarita Carvajal Cortés, madre del infante, quien inmediatamente pidió auxilio al número de emergencias 911.



La incertidumbre de Margarita Carvajal, duró casi dos horas, tiempo que el niño aprovechó no sólo para jugar en la playa e introducirse al mar, sino para recorrer las peligrosas avenidas que llevan hacia una conocida plaza comercial, ubicada en el poniente de la ciudad.



Hasta que un taxista se percató de él. El ruletero, al verlo caminando solo, detuvo su marcha para socorrer al menor, al cual llevó a las instalaciones del DIF municipal.



El niño permaneció bajo el resguardo del organismo asistencial, hasta que su madre llegó por él poco antes de las 10:00 horas.



Carvajal Cortés, aseguró que ésta es la primera vez que Alexis escapa de su hogar; sin embargo, se dijo consciente de que, en esta ocasión, su hijo corrió con suerte, pues su ‘salida a jugar’ pudo haber terminado en una tragedia.



Tras lo sucedido, aún no se sabe si el DIF sancionará a los padres del menor; no obstante, éstos deberán acudir a unas pláticas, y tienen otra cita para este lunes.