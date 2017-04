Trabaja Concamin para erradicar corrupción Tweet La Confederación de Cámaras Industriales a través de la Contraloría Social Empresarial trabaja por erradicar la corrupción en México para que no se repitan saqueos como en Veracruz y por el contrario se impulse el desarrollo Veracruz - 2017-04-21 12:57:02 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Confederación de Cámaras Industriales a través de la Contraloría Social Empresarial trabaja por erradicar la corrupción en México para que no se repitan saqueos como en Veracruz y por el contrario se impulse el desarrollo.



El presidente nacional de la Concamin, Manuel Herrera Vega, recordó que el organismo ha evolucionado para convertirse en el órgano de representación de los diversos sectores industriales, así como la portavoz de las estrategias de desarrollo industrial que detonan la economía.



La Contraloría Social Empresarial tiene por objeto que gobierno e industriales trabajen de manera conjunta para generar valor a las contrataciones e implementar nuevos modelos de negocio que redunden en transparencia y eficacia en el gasto público.

Herrera Vega, ratificó a José Manuel Urreta Ortega como Coordinador Zona Oriente para los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz.



Cabe mencionar que también es Contralor Social Empresarial y ahora continuará como integrante de mesa directiva de la Concamin.



“Reconociendo tu amplísima trayectoria y profesionalismo, quiero hacerte la más cordial de las invitaciones a que me acompañes a formar parte como Coordinador Zona Oriente, dentro de la mesa directiva de la CONCAMIN, en el periodo 2017-2018, estoy seguro que tu participación nos ayudará a diseñar los planes y estrategias en este periodo de gran importancia para nuestro país”.



Urreta Ortega agradeció la ratificación e hizo énfasis en las acciones que efectúa el organismo para generar empleos y contribuir con el desarrollo de México.



José Manuel Urreta Ortega es, además presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río, vicepresidente de Canacintra, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo y cónsul del Reino de Bélgica. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

