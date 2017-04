Taxistas veracruzanos activan protocolos de seguridad

Ante el temor de ser asaltados los trabajadores del volante comenzaron a ser más selectivos con el pasaje.



Cesar Eduardo Tejero Sevilla, de la Coalición de Taxistas de Veracruz, admitió que ya no suben a cualquier persona y tuvieron que implementar protocolos de seguridad.



“Realmente hemos modificado nuestras conductas de trabajo adecuándonos a determinado tipo de clientes, determinado tipo de servicios. Seleccionamos un poquito, seleccionamos un poquito más”.



Por el otro lado negó tener conocimiento de taxistas que utilicen las unidades para delinquir, por ello llamó a las autoridades estatales a analizar bien antes de expedir una licencia para conducir el transporte público.



Además aprovechó para llamar a una disminución de precios en el esquema de transporte público y dar facilidades con el Registro Estatal de Conductores.



“Para nosotros es muy difícil identificar porque nosotros no expedimos licencias, nosotros somos trabajadores del volante, somos taxistas, estamos agrupados, organizados, pero no somos los que expedimos las licencias definitivamente”.



VACACIONES



Por otro lado la Coalición de Taxistas de Veracruz reportó un aumento de 75 a 80 por ciento en la movilidad de pasajeros debido a las vacaciones.



Tejero Sevilla lo consideró uno de los mejores periodos de los últimos años sobre todo ante las dificultades económicas por las que atraviesa el país.



“Realmente nos sorprendimos porque hubo un repunte importante en hotelería como en el transporte en la modalidad de taxi. En siete años anteriores no habíamos tenido esta afluencia turística”.