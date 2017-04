Proyectan período extraordinario para fiscal anticorrupción

Hasta este momento no existen condiciones para que el Senado de la República nombre a un fiscal especial anticorrupción antes del 30 de abril, fecha en que concluye el actual período ordinario de sesiones, por lo que la designación podría concretarse en un extraordinario, advirtió el presidente del Senado, Pablo Escudero.



Dijo que los temas del fiscal anticorrupción y la eliminación del pase automático de procurador a fiscal general de la República pueden debatirse y aprobarse en un período extraordinario de sesiones. No obstante, evitó dar fecha para dicho proceso y aclaró que la convocatoria correría a cargo de la Comisión Permanente.



“Lo que sí urge es hacer la reflexión en conjunto, si no, esto se va a seguir atropellando, y más que se usa para temas electorales y políticos ahora que hay campañas”, destacó Escudero Morales.



Incluso, senadores de Acción Nacional advirtieron que el nombramiento del fiscal anticorrupción podría darse después del 4 de junio, fecha en que se llevarán a cabo los comicios para renovar gubernaturas en tres estados del país.

La senadora Marcela Torres Peimbert consideró que el PRI y el procurador general de la República están haciendo tiempo para evitar que se apruebe el fiscal y la reforma al artículo 102 constitucional que permite el pase automático de procurador a fiscal general de la República, lo que le permitiría “blindarse” al Gobierno federal.



“Hay una resistencia por parte del procurador a dejar de ser el fiscal por nueve años, hay una enorme resistencia, por eso es que no ha pasado este dictamen que ya está dictaminado y que es propuesta del presidente Peña, pero el Procurador se está oponiendo a eliminar ese paste automático”, advirtió la senadora panista.



La senadora por Querétaro denunció que el PRI pretende mostrar que el PAN se opone a dicho nombramiento, lo cual, dijo, es falso, toda vez que si el grupo que coordina el priista Emilio Gamboa quisiera, podría aprobar al fiscal sin el aval de los panistas.



En tanto, Ernesto Ruffo Appel reconoció que la publicación del acuerdo del titular de la PGR, que otorga autonomía y elementos técnicos y operativos a la Fiscalía Anticorrupción, generó ruido, pues aunque tiene la atribución para ello, está en un marco legal “lleno de agujeros”.



Con información de: http://www.24-horas.mx/proyectan-periodo-extraordinario-para-fiscal-anticorrupcion/