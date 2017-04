Descuido provoca volcadura en la Boca-Antón

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-21:41:05 Alvarado Aparatosa volcadura se registró en la carretera federal Boca del Río - Antón Lizardo luego que el conductor de un coche compacto salió sin precaución de una plaza comercial y fue impactado por una camioneta cuyo conductor prefirió darse a la fuga.

Aparatosa volcadura se registró en la carretera federal Boca del Río - Antón Lizardo luego que el conductor de un coche compacto salió sin precaución de una plaza comercial y fue impactado por una camioneta cuyo conductor prefirió darse a la fuga.



La tarde de este jueves, cuerpos de rescate y auxilio de trasladaron hasta el bulevar Riviera Veracruzana, justo en el kilómetro 1.5 de la carretera Antón Lizardo - Boca del Río luego del reporte de un choque con volcadura.



Según los primeros informes, el comerciante Isidro G.M. de 62 años salía en su automóvil Chevrolet Matiz color blanco del estacionamiento de la plaza Veleros para incorporarse a la carretera federal.



Sin embargo, presuntamente no tomó las medidas necesarias y aceleró sin percatarse que venía hacia el una camioneta americana tipo Explorer color rojo cuyo conductor no pudo evitar el golpe y terminó embistiendo al mini auto.



Producto del choque, el auto Matiz salió proyectado volcando y quedando sobre la guarnición con el ocupante lesionado. Mientras tanto, el conductor de la camioneta optó por huir, pero minutos más tarde fue localizado en calles de la colonia Playa la Libertad donde fue asegurado.



Se trata de Bardomiano C.C. de 40 años quien fue llevado con todo y camioneta al lugar de los hechos. En tanto, paramédicos particulares valoraron al lesionado quien no fue llevado a un hospital pues las heridas no eran graves.



De forma preliminar se indicó que el presunto responsable habría sido el comerciante de 62 años por no respetar la preferencia vial de la carretera ocasionando el choque.



De los hechos tomó conocimiento personal de la Fuerza Civil y de la Policía Federal,estos últimos quiénes se hicieron cargo del accidente trasladando a sus oficinas a ambos conductores para deslindar responsabilidades.