Determinará PGR si hubo corrupción en concesiones de Odebrecht

La Procuraduria General de la República, Secretaría de Hacienda y los órganos de fiscalización serán los que determinen si existen elementos que comprueben actos de corrupción para las concesiones que obtuvo Odebrecht en el estado de Veracruz.



La diputada local con la comisión del Agua, Mariana Dunyaska García Rojas, recordó que en el Congreso, en la diputación permanente, se solicitó de manera formal vía punto de acuerdo el anteproyecto para exportar a Grupo MAS para que informe el monto invertido en rehabilitación, cobertura, Infraestructura, obras terminadas y ejecutadas, y acciones diversas.



“Los órganos de fiscalización y Hacienda deben ver si hubo transferencias extrañas, el Gobierno Federal es cómplice en estas acciones porque cuando hay montos fuera de lo común se bloquean las tarjetas y hay que comprobar los sobornos aunque si fue en efectivo resulta complejo”.



También desde la legislatura se envío una solicitud a Grupo MÁS para que explique por qué hay cobros en Puente Moreno por parte del ayuntamiento y no del sistema.



Asimismo como se encuentran las liquidaciones del extinto SAS ya que han sido recurrente las manifestaciones y las quejas por parte de los ex empleados del Sistema de Agua y Saneamiento.



Cuánto ha recaudado con el 1 por ciento que retienen a los usuarios para el rescate del Pico de Orizaba y saber por qué no se entrega a tiempo la asignación.



El otro punto acordado va dirigido a la Fundación Salvemos el Pico para que informe sobre el monto de los recursos recibidos, acciones realizadas y cuánto le adeudan a esta fundación.



Finalmente instruir al Órgano de Fiscalización Superior para que revise la legalidad del título de concesión y el cumplimiento de metas ya que se fijó invertir 10 mil millones de pesos.



Insistió que determinar si hubo sobornos para que se otorgarán concesiones a Odebrecht es complejo pero el gobierno federal a través de la PGR, Hacienda y los órganos de fiscalización trabajan al respecto.