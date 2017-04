Manchester United a la semifinal de la Europa League

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-21:29:24 Redacción

El Manchester United se clasificó para las semifinales de la Europa League este jueves en Old Trafford al ganar 2-1 al Anderlecht con un tanto de Marcus Rashford en la prórroga.



Antes, en el tiempo reglamentario, ambos equipos habían empatado 1-1, mismo resultado que cosecharon hace una semana en Bélgica.



En Old Trafford, ante más de 70.000 espectadores, los locales no encontraron la manera de decantar la eliminatoria hasta que apareció Rashford en el minuto 108. Con una plástica maniobra el atacante de 19 años se deshizo de un defensa antes de marcar con un tiro pegado al poste.



Antes el armenio Henrikh Mkhitaryan (10) había adelantado a los locales y Sofiane Hanni (32) empató para los visitantes.



En la última acción del tiempo reglamentario el delantero sueco del Manchester United Zlatan Ibrahimovic se lesionó en su rodilla derecha.



Ibrahimovic, de 35 años, saltó para controlar un balón con la cabeza pero se desequilibró y cayó apoyando mal la rodilla derecha. Fue reemplazado por el francés Anthony Martial.