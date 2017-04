Ayuntamiento de Veracruz quiere quitar local a sujeto

Un vecino de la colonia Predio las Caballerizas, denunció que el ayuntamiento de Veracruz presuntamente lo ha acusado para despojarlo de su pequeño local a un costado de su casa.



El señor Efigenio Domínguez López denunció que personal de la actual administración le llamo por teléfono y le informaron que debía quitar su pequeño negocio de herrería pues molestaba a los vecinos.



Sin embargo, el denunciante aseguro que tiene más de 25 años habitando en dicha colonia y nunca ningún vecino se ha quejado, por lo que procederá ante la fiscalía especializada contra servidores públicos.



Manifestó que el director de gobierno Ceferino Tejeda Uscanga es quien le realizó dicho llamada y le dijo que tenía 24 horas para quitar su pequeño taller en el interior de su terreno.



Refirió que él tiene su domicilio en la manzana 10, lote cinco en la calle Costa Rica de la mencionada colonia, donde desde hace 25 años puso su casa y el negocio de herrería.



Indicó que todo se encuentra dentro de su propio terreno, por lo que no invade la banqueta ni obstruye el paso de las personas, por lo que desconoce el verdadero motivo de la advertencia.



Refirió que el mencionado funcionario desde hace cuatro meses lo ha hostigado, pues ha mandado personal para amedrentarlos y decirle que le van a quitar el taller y sus cosas.



Sin embargo, dijo que nunca ha tenido problema con ningún vecino, pues nadie se aquejado incluso se lleva muy bien con ellos ya que no le gusta tener problemas con nadie.



Asimismo, informó que hace algún tiempo intento regularizar su taller, pero cuando acudió a al Ayuntamiento le dijeron que la colonia es irregular y no podían extenderle algún permiso.