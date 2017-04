Ordena CEN del PAN a sus dirigencias en estados usar el caso Duarte para demeritar a Morena

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-20:24:53 Redacción

La detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, será utilizada como estrategia de comunicación política para el Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones donde se renovarán las 212 presidencias municipales en la entidad.



Y con ello se pretende disminuir la preferencia en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que este tuvo vínculos y recibió dádivas del ex mandatario estatal.



En un documento dirigido a José de Jesús Mancha Alarcón, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, se gira la instrucción a los dirigentes estatales y municipales de partido.



En el documento filtrado a la opinión pública destacan cuatro lineamientos para utilizar la desgastada imagen de Duarte de Ochoa, quien fue detenido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



“Por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional y en relación con los acontecimientos derivados de la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se hace de su conocimiento la línea estratégica de comunicación a la que deberán apegarse los dirigentes y militantes de nuestro partido, bajo los siguientes lineamientos (sic).”



En los cuatro puntos que dictan los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional se hace referencia al aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador y en cómo utilizarán la detención de Javier Duarte para demeritar su imagen.



“1. En todos los pronunciamientos públicos que hagan los dirigentes estatales y municipales del partido sobre el tema, deberán mencionar la exigencia de que Duarte aclare sus vínculos con López Obrador. Ser enfáticos en ese punto.



2. Con objeto de transmitir un mensaje homogéneo, en todos los casos deberá mencionarse la cantidad de dos millones y medio de pesos mensuales como el monto que Duarte entregaba a Morena. De este modo el mensaje tendrá mayor credibilidad ante la opinión pública