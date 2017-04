Podría exdiputada ser candidata de PRI-Poza Rica

José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-18:35:04 Poza Rica La ex diputada Clara Medina Sagahón podría ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía en Poza Rica, desplazando así las aspiraciones de Gaudencio Hernández Burgos y del ex secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Chagoya Pérez. La ex diputada Clara Medina Sagahón podría ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía en Poza Rica, desplazando así las aspiraciones de Gaudencio Hernández Burgos y del ex secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Chagoya Pérez.



De manera extraoficial, los militantes del tricolor comentaron que el PRI estatal, ayer, aprobó la postulación de la ex diputada Local por el Distrito VI, Clara Medina Sagahón.



Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Peruyero Cadena, aseguró que los tiempos se agotan para registrar al candidato.



Pues tanto de manera local como estatal existen dificultades para poder seleccionar al candidato que compita la alianza del PAN-PRD y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por estas situaciones en Poza Rica comenzaron las disputas al interior del partido. Existe confusión y división entre los militantes quienes lanzan advertencias de votar por contendientes de otros partidos.



“Todo esto tiene un riesgo. El haber hecho un trabajo hacia al interior del partido por cuatro distinguidos priistas y que de la noche a la mañana nos digan siempre no”, dijo, Peruyero Cadena a manera de reclamo contra el PRI Estatal.



Sin embargo las expresiones de algunos militantes indican que si no es Miguel Ángel Chagoya, entonces no votarían por el PRI y apoyarán a otros candidatos. Se limitó a indicar si estas situaciones generan división entre los priistas, pero fijó su postura en que sólo existe confusión por estos manejos que se realizan a nivel estatal.



“Eso nos inquieta, nos preocupa de volver a iniciar otro trabajo en el PRI”, sin embargo justificó que por el tiempo tan prolongado es que el partido busca al mejor contendiente para que gane las elecciones del 4 de junio.



Clara Celina Medina Sagahón: Ha ocupado diversos cargos como vicerrectora de la Universidad Veracruzana (UV) región Poza Rica (1995-2006). Diputada Local por el Distrito VI de Poza Rica.