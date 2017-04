Sin actualizar el ‘atlas de riesgo’ de Las Choapas Tweet El director de Protección Civil municipal, Arturo Rodríguez Guzmán dio a conocer que, el Ayuntamiento no tiene actualizado el “atlas de riesgo”, siendo importante para cualquier contingencia Las Choapas - 2017-04-20 18:11:48 - Yanet Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-18:12:10 Las Choapas Desde hace más de tres años, no se actualiza el atlas El director de Protección Civil municipal, Arturo Rodríguez Guzmán dio a conocer que, el Ayuntamiento no tiene actualizado el “atlas de riesgo”, siendo importante para cualquier contingencia.



Al respecto, comentó que recientemente sostuvo una reunión con los directores de la región y la dependencia estatal, donde se dialogaron diversos temas de interés social para resguardo de los municipios.



“Las Choapas es un municipio que tiene zonas de riesgo en caso de inundaciones, pues pasando la temporada calurosa vienen los frentes fríos que traen mucha lluvia, afectando tanto a la zona rural como urbana por el desbordamiento de los ríos”, explicó el director.



Se trabajará en la formación de brigadas comunitarias para que en coordinación con las autoridades municipales, sepan cómo implementar los primeros auxilios en una contingencia.



El Ayuntamiento tiene un atlas de riesgo sin actualizar, el cual es prioritario para los desastres naturales, pues las autoridades tendrían una idea de cómo se encuentra geográficamente el municipio; sin embargo, no se le ha dado la importancia. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario