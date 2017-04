Incumple Yunes Linares con recursos para las elecciones; debe entregar el presupuesto que pide OPLE: TEPJF

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, declaró que la independencia del Organismo Público Local Electoral solo se conseguirá si se le otorgan los recursos que necesita para cumplir con su labor.



En entrevista, refirió que la Sala Superior ha resuelto distintas controversias en torno al financiamiento que reciben los institutos electorales estatales de diversos estados y en todas ellas se ha procurado fortalecer la independencia y la imparcialidad de los institutos electorales.



“Para ello es importante que el presupuesto que haya sido aprobado por el Congreso del Estado se adjudique y se transfiera a los institutos”, planteó.



Cabe señalar que actualmente el OPLE en el estado insiste en que al menos necesita mil 250 millones de pesos para organizar las elecciones que renovarán las 212 presidencias municipales en Veracruz.



Pese a lo anterior, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció que aplicará el presupuesto aprobado por el Congreso en el mes de diciembre, que deja al Organismo Público Local Electoral (OPLE) con mil 9 millones de pesos.



Dicha medida va en contra de la sentencia del Juicio Electoral que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que declaró inconsistente la Iniciativa de la Ley de Ingresos y Decreto de Egresos por mil 9 millones de pesos, marcando que se debe de respetar la propuesta original del OPLE, que al inicio era por mil 497 millones de pesos.



Rodríguez Mondragón dijo que pese a las dificultades económicas que atraviesa el estado ya existen resoluciones del Tribunal Electoral respetando la disponibilidad presupuestal, por lo que se debe de entregar el dinero que requiere el instituto.



Finalmente, agregó que lo que hagan las autoridades del estado no es responsabilidad del Tribunal o de los magistrados, de ahí que no pueden opinar para no generar controversias.



“No podríamos adelantar un criterio al respecto, este asunto fue resuelto y se ordenó que se hiciera la transferencia con la disponibilidad presupuestal hacia el instituto”.