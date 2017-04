En Hacienda de Las Choapas tampoco hay placas

Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-20-18:08:00 Las Choapas Diariamente las personas acuden a preguntar por las placas

Hacienda del Estado en este municipio, se encuentra en la espera de recibir placas para vehículos y motocicletas, pues desde el año pasado a la fecha no cuentan con dicho servicio, así lo dio a conocer la titular, Patricia Quintana Contreras.



Entrevistada este jueves por Imagen del Golfo, manifestó que no existe fecha sobre la llegada de nuevas placas para que los ciudadanos acudan al emplacamiento de sus vehículos y motocicletas.



Aclaró que, “no tengo la cifra aproximada sobre el parque vehicular, pero es evidente que Las Choapas es un lugar pequeño donde abundan las motocicletas, por ser un medio de transporte económico”.



La dependencia solo cuenta con placas para camionetas tipo Pick Up; sin embargo, la mayoría de los ciudadanos piden emplacamiento para motos y vehículos, ya que son indispensables para la circulación.



Asimismo se prevé que, las autoridades estatales emitan cuanto antes la remesa de placas que son prioritarias para las unidades, pues los motociclistas y automovilistas se muestran preocupados por dicha situación.