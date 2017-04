Irán no televisará en directo debates electorales

No habrá debates televisados en directo durante la campaña para las elecciones presidenciales previstas en Irán para el 19 de mayo, anunció este jueves el ministerio del Interior.



"Los debates electorales de los candidatos serán grabados con anterioridad, conforme a una decisión de la Comisión de supervisión de la campaña electoral", declaró el portavoz del ministerio, Seyed Salman Samani.



El presidente Hassan Rohani, que se presenta como candidato para un segundo mandato, pidió reexaminar esta decisión.

"No quiero intervenir (...) pero me gustaría que el QG (que supervisa) la elección reexamine" la cuestión, declaró, según la agencia de prensa oficial, Irna.



La Comisión expuso igualmente las líneas directivas del debate, precisando especialmente que los candidatos no estaban autorizados a "ensuciar la imagen del país (...) o las acciones del ejecutivo, de la administración, de los (poderes) legislativo y judicial".



Los debates en directo fueron muy seguidos durante las dos últimas elecciones presidenciales, en 2009 y 2013, y muchos expertos señalan que el desempeño del presidente Rohani fue crucial para su victoria en la última consulta.



El candidato conservador, Alireza Zakani, criticó la decisión por ser susceptible "de atentar seriamente contra la transparencia".

Una medida que parece haber sorprendido a la radiotelevisión nacional iraní, cuyo número dos, Morteza Mir Bagheri, describió los debates en directo como "los programas más populares" de sus canales, y la "mejor manera para la gente de conocer a los candidatos".



Los encendidos debates televisados, que enfrentaron en 2009 al presidente ultraconservador Mahmud Ahmadinejad a sus adversarios reformistas, contribuyeron a la efervescencia postelectoral y a los disturbios desencadenados por la reelección de Ahmadinejad, tras unas elecciones consideradas como fraudulentas.



Unos 1.636 candidatos, incluidos 137 mujeres, se inscribieron para las presidenciales iraníes del 19 de mayo.



El Consejo de los Guardianes de la Constitución, una especie de instancia constitucional controlado por religiosos conservadores, deberá anunciar antes del 27 de abril a los candidatos finalmente seleccionados para la carrera presidencial.