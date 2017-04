Confirman orden de aprehensión contra Moisés Mansur Tweet El subprocurador jurídico y de asuntos Internacionales Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, confirmó que hay una orden de aprehensión en contra de Moisés Mansur, presunto operador financiero del ex gobernador Javier Duarte Ciudad de México - 2017-04-20 11:14:07 - 24 HORAS / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El subprocurador jurídico y de asuntos Internacionales Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, confirmó que hay una orden de aprehensión en contra de Moisés Mansur, presunto operador financiero del ex gobernador Javier Duarte.



En entrevista para XEU Noticias afirmó desconocer si haya alguna orden de aprehensión de José Juan Janeiro.



“Están en investigación; existen ordenes de aprehensión y estamos en su localización (…) Hay orden de aprehensión en contra del señor Mansur nada más (…) De José Juan Janeiro no tengo conocimiento”, dijo.



El funcionario descartó dar mayor información para respetar el debido al proceso y presunción de inocencia, pero sí confirmó que se trabaja para localizar a Mansur por su presunta participación en el desfalco de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte.



“Se sigue investigando para que los responsables del desfalco en Veracruz enfrenten a la justicia mexicana (…) Estamos trabajando en la detención de todas estas personas, todos los que tengan una participación y sea considerada como delito serán presentados ante la justicia de México”, afirmó.



